Анкара, , 22:18 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 167 303 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 8314 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 169 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 15 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 373 115, смертельных случаев — до 23 664.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 26 декабря в своём профиле в социальной сети написал: «Я благодарю г-на Темеля Карамоллаоглу, председателя партии Добродетели, за их поддержку нашей программы вакцинации. Ответственность, которую они проявляют, чрезвычайно ценна. Вместе мы одолеем эпидемию».