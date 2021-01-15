Сургут, Югра, , 22:07 — REGNUM Бывший мэр Сургута, ныне депутат Госдумы РФ Александр Сидоров предлагает признать конкурс на пост градоначальника экономической столицы Югры несостоявшимся, и объявить новый конкурс. Об этом он заявил «Новостям Югры».

На пост главы Сургута претендует 61 человек. И Александр Сидоров среди множества кандидатов не нашёл тех, «кого можно было бы всерьёз рассматривать на пост главы».

«Это не та позиция, на которую можно претендовать, что называется, по объявлению. Нужно иметь определенную подготовку, навыки, должную практику. Я удивляюсь оптимизму этих людей, которые подали заявки на конкурс», — отметил парламентарий.

На его взгляд, пост главы Сургута должен занять человек, имеющий соответствующие управленческие компетенции и опыт.

«Человек должен предъявить, чем он до этого руководил. Также важно иметь соответствующее образование, проявить себя как менеджер, уметь работать с людьми. Разбираться в экономике на определенном уровне, ведь предстоит управлять огромным бюджетом. Ну и иметь представление о работе административной системы, чтобы эффективно встроиться в неё», — отметил Александр Сидоров.

Парламентарий также заметил, что для получения прав на вождение автомобиля, люди сперва проходят обучение теоретическое и практическое, а затем ездят с инструктором и сдают экзамены. А здесь речь идёт об управлении городом с населением в полмиллиона человек, подчеркнул бывший мэр Сургута.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кресло главы самого крупного города Югры оказалось вакантным в связи с переходом прежнего мэра Вадима Шувалова на должность замгубернатора ХМАО. Его отставка и назначение было столь стремительным, что пришлось срочно объявлять новые выборы градоначальника. Главу Сургута будут выбирать депутаты городской думы 18 января, но явных фаворитов, которых бы безусловно поддержали народные избранники, горожане и правительственные круги региона, по мнению экспертов, среди заявленных кандидатов не наблюдается.

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