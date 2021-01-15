Нью-Йорк, США, , 21:44 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделает прививку от коронавируса на следующей неделе. Об этом сообщил на брифинге 15 января его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш U.S. Mission Photo by Eric Bridiers

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Он отметил, что глава Всемирной организации подтверждает данное им обещание вакцинироваться публично, поэтому соответствующие фото и видео будут обнародованы пресс-службой. Какую именно из вакцин получит Гутерреш, не уточняется.

Напомним, ранее Дюжаррик сообщал, что сотрудники ООН будут проходить вакцинацию на общих условиях с жителями Нью-Йорка, где располагается штаб-квартира организации, и в вопросе получения доступа к вакцинам будут следовать предписаниям местных уполномоченных органов.

С 12 января в штате Нью-Йорк началась вакцинация в приоритетном порядке граждан старше 65 лет. Таким образом, 71-летний Генсек ООН подпадает под эту категорию.