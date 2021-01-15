Москва, , 21:37 — REGNUM Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест на коронавирус, позволяющий выявлять его присутствие в организме за 90 минут, заявил 15 января директор института Василий Акимкин.

Об этом он сообщил в ходе совещания с эпидемиологами у заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

«Наш институт со специалистами других институтов разработали практически и опробовали тест на основе петлевой изотермической амплификации, который позволяет сократить время исследования в 3−4 раза, по чувствительности и специфичности не уступает классическим ПЦР, опробовано нашими институтами с положительной оценкой. Время проведения детекции составит от 60 до 90 минут», — сказал Василий Акимкин.

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