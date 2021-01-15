Саранск, , 21:32 — REGNUM Мордовия в ближайшее время ожидает поставки двух партий вакцины от коронавируса в объеме 11 тыс. доз и 19 тыс. доз. Об этом заявил врио главы республики Артём Здунов.

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По его словам, из поступившей ранее партии в составе около 2,7 тыс. доз 80% реализовано при вакцинации одним компонентом препарата, 30% направлено на прививку обоими компонентами вакцины.

«Это все находится в активной стадии. 38 станций у нас этим занимаются», — уточнил руководитель региона. Вопрос дальнейшей вакцинации находится на особом контроле.

«Понимая, конечно, что многие уже переболели, нужно сохранить тех, кто еще не переболел. Особенно пожилое население», — добавил Здунов.

Как сообщало ИА REGNUM, в первую очередь прививку будут делать работникам сфер здравоохранения, образования, социального обслуживания, сотрудникам МФЦ, а также лицам, проживающим в учреждениях социального обслуживания и гражданам с хроническими заболеваниями.

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