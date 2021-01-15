Приштина, , 21:56 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Арменд Земай 15 января сообщил о том, что в частично признанную Республику прибыли холодильники для хранения вакцины от коронавируса.

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На своей странице в социальной сети Facebook глава косовского минздрава подчеркнул, что и первая партия вакцин не заставит себя долго ждать, и сообщил, что меры по подготовке к вакцинации населения уже приняты.

Минимальная температура охлаждения холодильных машин — 86 °C, в то время как для хранения вакцины Pfizer необходима температура — 70 °C, а для хранения вакцины Moderna — — 20 °C.

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