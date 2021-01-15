Тирана, , 21:54 — REGNUM В пятницу, 15 января, в Албании в результате исследования 3530 образцов выявили ещё 641 случай заражения коронавирусом. Ещё 379 человек были признаны излечившимся.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 66 635 случаев заражения коронавирусом. 39 625 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1265 пациентов скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

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За прошедшие сутки в стране умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 25 745 человек, из них более половины — 14 827 — в Тиране. На стационарном лечении находится 280 пациент, четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Уже четыре дня подряд отмечается рост числа активных случаев заражения.

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