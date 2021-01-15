Рим, , 21:24 — REGNUM От 50% до 75% учащихся средних школ Италии с 18 января смогут вернуться к очному обучению, следует из декрета правительства об ограничительных антикоронавирусных мерах, подписанного премьер-министром Джузеппе Конте в пятницу, 15 января.

Учебные заведения смогут сами определять, какую долю учеников, с учетом технических и иных возможностей, а также эпидемиологической ситуации, они будут обучать очно.

По данным на 15 января, в Италии умерли 81 325 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 477 (днем ранее — на 522). Число подтвержденных носителей выросло на 16 146 (днем ранее — на 17 246). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 352 423 — почти 4% населения страны. В настоящее время заражены 558 068 человек — на 3312 меньше, чем днем ранее. 14 января прививку от коронавируса сделали 81 587 гражданам. Общее число вакцинированных составляет 1 002 044 — около 1,7% населения страны.