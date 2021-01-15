Ижевск, , 21:14 — REGNUM По итогам 2020 года при расследовании уголовных дел дознаватели в Удмуртии допустили 1695 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. 1687 нарушений из общего числа допущены дознавателями полиции.

Уголовное дело

Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

Большинство нарушений связаны с незаконным приостановлением расследования. 789 таких постановлений отменено, что составило 46,8% от общего числа нарушений.

В минувшем году дознавателям для дополнительного расследования или пересоставления обвинительного акта возвращено 78 дел. В органы дознания внесено 61 представление об устранении нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года число преступлений в Удмуртии выросло на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. При этом раскрываемость преступных деяний снизилась на 5% — с 54% в 2019 году до 49%.

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