Рим, , 21:09 — REGNUM 17 и 18 января первым вакцинированным от коронавируса в Италии начнут делать повторные прививки, сообщили в министерстве здравоохранения в пятницу, 15 января.

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Повторные прививки в эти дни будут сделаны тем, кто был вакцинирован в первый день кампании в Италии — 27 декабря 2020 года. Самой первой привитой стала тогда одна из медсестер римского инфекционного госпиталя Спалландзани.

По данным на 15 января, в Италии умерли 81 325 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 477 (днем ранее — на 522). Число подтвержденных носителей выросло на 16 146 (днем ранее — на 17 246). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 352 423 — почти 4% населения страны. В настоящее время заражены 558 068 человек — на 3312 меньше, чем днем ранее. 14 января прививку от коронавируса сделали 81 587 гражданам. Общее число вакцинированных составляет 1 002 044 — около 1,7% населения страны.