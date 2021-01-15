Приштина, , 22:21 — REGNUM Правительство Косово 15 января по рекомендации министерства здравоохранения Косово приняло решение о смягчении ограничительных мер по противостоянию распространению коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, начало комендантского часа было перенесено с 20:00 на 21:00 и 22:00 — в соответствии с распределением муниципалитетов Косово на красную, желтую и зеленую зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 55 135 случаев заражения коронавирусом. 48 572 пациента уже здоровы. 1399 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли семь пациентов с COVID-19. Лечение проходит 5164 человек.

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