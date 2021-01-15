Рим, , 21:01 — REGNUM Риск выхода из-под контроля эпидемии коронавируса в Италии возрастает, следует из данных национального Высшего института здравоохранения, опубликованных в пятницу, 15 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Индекс распространяемости вируса растет уже 5 недель и составляет сейчас 1,09, отмечено в сообщении института.

По данным на 15 января, в Италии умерли 81 325 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 477 (днем ранее — на 522). Число подтвержденных носителей выросло на 16 146 (днем ранее — на 17 246). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 352 423 — почти 4% населения страны. В настоящее время заражены 558 068 человек — на 3312 меньше, чем днем ранее. 14 января прививку от коронавируса сделали 81 587 гражданам. Общее число вакцинированных составляет 1 002 044 — около 1,7% населения страны.