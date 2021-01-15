Женева, Швейцария, , 20:50 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует странам не требовать от граждан подтверждения вакцинации от COVID-19 при осуществлении ими международных поездок. С соответствующим заявлением выступил 15 января Чрезвычайный комитет ВОЗ.

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Отмечается, что комитет «рекомендует странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников» с учётом того, что влияние вакцин на возможность передачи вируса пока не изучена, а доступность этих препаратов ещё остаётся сильно ограниченной.

В связи с этим в ВОЗ также подчеркнули, что подтверждение вакцинации не должно освобождать международных путешественников от соблюдения требований по профилактике распространения инфекции во время поездок.