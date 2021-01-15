Москва, , 20:39 — REGNUM Российскими специалистами разработано более 200 различных тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом сообщила 15 января вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

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«В России разработано и зарегистрировано более 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему», — сказала она.

Голикова отметила, что российские разработки на сегодняшний день используются для тестирования на коронавирус более чем в 50 странах мира.

Напомним, ранее в ходе совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году вакцинацией от коронавируса может быть охвачено 60% населения России.

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