Вашингтон, , 20:26 — REGNUM Неофициальные приложения Call of Duty: Warzone вскоре перестанут работать. Об этом 15 января сообщила официальная страница проекта в Twitter.

Администрация аккаунта пояснила, что это произойдёт после того, как компания Activision изменит настройки конфиденфиальности. Таким образом, игроки Call of Duty: Black Ops Cold War и Call of Duty: Warzone больше не смогут просматривать свою статистику через сторонние приложения. Для того, чтобы это исправить, им нужно будет изменить настройки по умолчанию в аккаунте на сайте Call of Duty.

https://twitter.com/CODTracker/status/1349888407351259136

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймер выиграл бой в режиме Gulag игры Call of Duty: Warzone при помощи флейты. Пользователь DeanoBeano выложил в сеть ролик, в котором он показал процесс управления персонажем.

