Рим, , 20:20 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, 15 января, подписал декрет правительства о продлении до 5 марта 2021 года «антикоронавирусных» ограничений.

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В частности, сохранен запрет на перемещение между регионами страны.

Исключения будут делать только для тех, кто едет по подтвержденной рабочей или медицинской надобности.

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