Вашингтон, , 20:17 — REGNUM Поклонник Red Dead Redemption 2 нашёл в файлах игры упоминание о неких парашютах. Об этом 15 января сообщил портал GamesRadar.

Пользователь форума Reddit rollschuh2282 опубликовал скриншот с названиями этих файлов. Он обратил внимание сообщества на то, что они не имеют отношения к игре Grand Theft Auto V, поскольку этот файловый пакет в ней не присутствует. Датамайнер (человек, занимающийся поиском данным в сети и их анализом) предположил, что обнаружил следы разработки шестой части GTA.

Стоит отметить, что другие поклонники серии игр предположили, что эти файлы имеют отношение к версии GTA V для консолей нового поколения, релиз которой должен состояться в 2021 году.

Напомним, студия Rockstar Games пока официально не подтвердила информацию о том, что разрабатывает шестую часть GTA. Ранее инсайдеры сообщили, что версия пятой части GTA для консолей нового поколения фактически не будет использовать их возможности.

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