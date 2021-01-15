Рим, , 20:07 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 15 января, число вакцинированных от коронавируса в Италии превысило 1 миллион, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Вакцинация от коронавируса сотрудников полиции в Италии Poliziadistato.it

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За последние сутки были привиты чуть более 22 тысяч человек.

Первыми в Италии начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация будет бесплатной и добровольной, однако власти страны будут настоятельно рекомендовать согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.