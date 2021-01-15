Лондон, 15 января 2021, 20:00 — REGNUM В Британии за последние сутки выявили почти 56 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 15 января минздрав страны.
По данным ведомства, за сутки такой диагноз был подтвержден у 55 761 человека.
За тот же период от последствий заражения коронавирусом скончались 1280 пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Британии было зарегистрировано 48 682 новых случаея заражения, жертвами эпидемии стали 1248 человек.
Власти страны ввели с 4 января национальный локдаун и ужесточают ограничительные меры.
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