Москва, , 19:57 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в 2021 году вакцинацией от коронавируса может быть охвачено 60% населения России. Об этом она заявила 15 января на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Дарья Драй © ИА REGNUM

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»В первый год мы можем привить 60% совокупного населения», — сказала Попова, отметив, что «это очень серьёзное достижение».

Главный санитарный врач также подчеркнула, что иммунизация в России должна быть массовой и быть организована «таким образом, чтобы к началу нового эпидемического сезона осенью 2021 года у россиян уже сформировался иммунитет к коронавирусу».

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