Лос-Анджелес, США, , 19:33 — REGNUM Компания Warner Bros. отключила серверы игры Middle-earth: Shadow of Mordor. Об этом 15 января сообщил портал GamesRadar.

Автор статьи отметил, что в действительности они были отключены ещё 12 января 2021 года и что Warner Bros. на официальном сайте поддержки заявила, что решила пойти на этот шаг из-за изменений в её сети.

После остановки работы серверов игра потеряла часть функционала, например, перестала работать функция Nemesis Forge, игроки потеряли возможность выполнять миссии типа Vendetta, кроме того, они потеряли доступ к платформе WBPlay.

Напомним, релиз Middle-earth: Shadow of Mordor состоялся 30 сентября 2014 года. Это мультиплатформенная игра, выполненная в жанре Action/RPG (ролевая игра, результат в которой часто зависит от реакции геймера), её разработкой занималась студия Monolith Productions.

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