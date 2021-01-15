Архангельск, , 19:29 — REGNUM В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали 512 человек, 154 из них завершили полный цикл вакцинации. Об этом на брифинге сообщил глава регионального минздрава Александр Герштанский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сертификат о прививках от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Несмотря на то, что вакцинация предусматривает определенную защиту, иммунитет вырабатывается у пациентов только после введения второй дозы вакцины. Поэтому настоятельно рекомендую быть максимально аккуратными в течение этого времени (перерыва между введением доз вакцины — ред.), носить маски и меньше контактировать с окружающими», — отметил Герштанский.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область получила 6,5 тысячи доз вакцины, массовая вакцинация от COVID-19 в регионе начнется 18 января.