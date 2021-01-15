Нижний Новгород, , 19:29 — REGNUM Около многоэтажного дома в Канавинской районе Нижнего Новгорода 9 января обнаружено тело неизвестной женщины. При ней нашли предсмертную записку, в которой она рассказала о своей жизни. Волонтеры просят помочь установить личность погибшей. Об этом написал телеграм-канал Ni Mash.

Из записки, которую нашли на месте трагедии, можно предположить, что женщину зовут Наталья, она приехала из Арзамаса, у нее не было семьи и детей.

«Жила на крыше, сожитель выгнал из дома, своей квартиры нет, надоело жить такой жизнью. Вырастила чужих детей, а сама сейчас не нужна. Выбросили, как котёнка, на улицу. На похороны денег нет, и документы утеряла, пока выгонял из дома. Надоело по всяким работам скитаться. Лучше умереть, чем жить как бомж, по подъездам стоять греться. Пошла на этот поступок потому, что сил уже нет, всё дорого, денег никогда не хватает. Похороните, люди добрые».

Единственной зацепкой, по данным телеграмм-канала, остается ласковое прозвище любимого мужчины, который мог выгнать её из дома.

«Персик, я тебя любила всегда, вырастила твоих детей, а сейчас прощай».