Белвью, США, , 19:20 — REGNUM Студия Bungie объявила о том, что вскоре оригинальный сайт Halo прекратит свою работу. Об этом 15 января сообщил портал GamesRadar.

Разработчики написали, что портал halo.bungie.net перестанет работать в феврале 2021 года. Поклонникам популярной серии игр предложили перенести со своих аккаунтов в другое место все скриншоты, статистику или файлы.

Bungie подчеркнула, что все статьи, новости, форумы и группы были перенесены в текущую версию портала Bungie.net еще в 2013 году и пользователи всё также будут иметь доступ к ним, однако другой контент вскоре будет удалён навсегда.

Напомним, Bungie занималась разработкой игр Halo: Combat Evolved, Halo 2 и Halo 3. После отделения от Microsoft в 2007 году и получения независимости компания выпустила ещё две игры франшизы: Halo 3: ODST и Halo: Reach.

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