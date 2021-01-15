Париж, , 19:19 — REGNUM Во Франции Агентство по лекарственным средствам сообщило о шести случаях неудачного применения вакцины от COVID-19, когда пациент испытывал «нежелательные» побочные эффекты, передает Le Figaro.

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Как уточняют представители агентства в своем коммюнике, вакцина, произведенная Pfizer и BioNTech, вызвала «четыре случая аллергической реакции» и «два случая тахикардии». «Пациенты, ставшие жертвами побочных эффектов, уже выздоровели», — уточняется в документе.

Напомним, 15 января министерство труда Франции объявило, что работники, в 2020 году пострадавшие от неустойчивой экономической ситуации в связи с пандемией COVID-19, с 5 февраля 2021 года смогут получить финансовую помощь в размере 900 евро.

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