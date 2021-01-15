Нижний Новгород, , 19:11 — REGNUM В Нижегородской области идет прием заявок на вакцинацию от коронавируса. По данным регионального правительства в середине января 2021 года в область поступило семь тысяч доз препарата, 13 тысяч человек подали заявки на получение прививок.ИА REGNUM собрало мнения нижегородских сторонников и противников вакцинирования.

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Часть пользователей социальной сети наотрез отказывается прививаться, каждый по своим причинам. Кто-то не не доверяет препарату, а кто-то просто «не видит смысла».

«Я не буду прививаться ни одной из созданных вакцин от ковида, потому что считаю, что проведённые испытания недостаточны для подтверждения или опровержения их безопасности. Думаю, что теоретически смогу привиться через год, но практически мне это не потребуется, так как большинство будет привито. И если это действительно эффективно, то как и в случае с гриппом, который является более заразным чем ковид, необходимость прививаться у меня отпадёт», — написала Алла Голышева.

Ее поддержала другая пользовательница Валерия Петрова, она поделилась своим печальным опытом.

«Я ещё не отошла от антирабической вакцины российского производства в июне 2019.

Хотя антипрививочников сама никогда не понимала, прививались всей семьёй даже платно в вакцинальном центре. Сейчас, после пережитого ада, опасаюсь».

»Не вижу смысла прививаться. Мы по второму кругу болели уже бессимптомно. Что ж теперь, прививаться каждые четыре месяца что ли? Если прижмет сильно какими-то законами, то скрепя сердце привьюсь, но буду искать все пути, что бы не прививаться отечественной вакциной», — написала Елена Ласанта.

Кто-то из пользователей опасаясь заразиться «хотел привиться, но не успел». Теперь, когда в их организме есть антитела острая необходимость в прививках для них отпала.

«Месяц назад переболели всей семьей, двое лежали в больнице. Месяца через 3−4 буду думать и следить за своими антителами», — рассказала Светлана Куполова.

«Привился бы, но быстрее заболел. Рассчитываю, что для въезда в некоторые страны вакцинация будет необходимой, поэтому привился бы одной из вакцин, которые сертифицированы в ЕС», — размышляет Никита Чижов.

Некоторые опасаются принуждения к вакцинированию.

«Уверена, что для посещения других стран будет необходима вакцинация признанными в них вакцинами. А для жизни в РФ (получение бесплатной мед помощи по ОМС) — российской вакциной. Так что стройными рядами пойдут прививаться даже те, кто вообще ничем и никогда не вакцинировался. Пока будет свобода выбора — я прививаться не планирую», — заявила Полина Розенталь.

Нашлись и нижегородцы, следящие за международной повесткой. Они недовольны тем, что вместо обеспечения вакциной населения внутри страны Россия экспортирует дефицитный препарат в другие страны.

«Открыта не свободная вакцинация, а заявка на нее. Даже не запись на конкретный день, а просто заявка. Вакцин в регионе, как я понимаю, нет. Ну да, надо же сначала в Аргентину отправить. Видимо, Нижний Новгород идет в очереди после каких-нибудь Зимбабве. Вакцинироваться я планирую, не хочется болеть ковидом», — сообщила Лариса Червоннова.

«Глупости какие, ничего нигде не открыто, вакцины нет в городе. Ее долго не будет», — предположил Валентин Недялков.

Комментарии оставили и те, кто вошел в число 13 тысяч человек, подавших заявку и даже родные людей из числа трех тысяч человек, кто уже привились от коронавируса.

«Брат привился, после первого укола всё хорошо, если и после второго всё ок будет, тоже запишусь», — сказала Анна Шашкова.

«Планирую сделать прививку и уже записалась. Не хочу болеть и боюсь заразить семью, а работать хочу», — написала Юлиана Николаева.

«Буду прививаться. Очень боюсь заболеть. Каждый год делаю прививку от гриппа», — поделилась Татьяна Игнатьева.

«Записался на вакцинацию 10 дней назад. Сегодня позвонили и сказали, что с 18 января будут прививать, позвонят и назначат день с 18 по 22 января в поликлинике в микрорайоне, где я живу», — рассказал пользователь Макс Есин.