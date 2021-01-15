Дербент, Дагестан, , 19:08 — REGNUM В Дагестане обвинили в смерти ребенка 23-летнюю няню. Воспитательница отправится в колонию на восемь лет по приговору суда, сообщили 15 января в пресс-службе Дербентского городского суда.

Молодая женщина в мае 2019 года устроилась присматривать за трехлетней девочкой, мать которой работала в Москве.

«Однако спустя какое-то время она перестала справляться со своими обязанностями и начала систематически бить ребенка и грубо с ним обращаться»,— говорится в сообщении суда.

В декабре 2019 года произошел инцидент, который привел к гибели ребенка. Девочка залезла за сладостями на верхнюю полку кухонного шкафа, а ее няня, увидев это, столкнула ребенка на пол. Повторная попытка ребенка залезть за конфетами привела к тому, что няня, разозлившись, вновь скинула девочку на пол, та ударилась головой и скончалась до приезда скорой помощи.

Обвиняемая признала свою вину, раскаялась, «пояснив, что наказывала ребенка в воспитательных целях». Однако суд признал ее виновной в истязании несовершеннолетней, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии, и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В настоящее время вынесенный приговор не вступил в действие и может быть обжалован.

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