Токио, , 19:07 — REGNUM Компании SNK Corporation и Koch Media назвали дату релиза игры Samurai Shodown на консолях Xbox Series X и Series S. Об этом 15 января сообщил портал Wccftech.

Разработчик и издатель объявили, что игра выйдет на платформе Microsoft 16 марта 2021 года и отметили, что она будет выдавать 120 FPS (кадров в секунду). Они добавили, что владельцы копии игры для консолей предыдущего поколения смогут перенести её и все загружаемые дополнения (DLC) на Xbox Series X и Series S при помощи службы Smart Delivery.

Koch Media также планирует выпустить «коробочную"версию Samurai Shodown с первым сезонным пропуском, в который войдут 4 персонажа и новый костюм.

Игры серии Samurai Shodown представляют собой файтинг (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой). Самая первая игра вышла в 1993 году, релиз последней состоялся 25 июня на PlayStation 4 и Xbox One, позже она вышла на Nintendo Switch, а 11 июня 2020-го — на ПК.

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