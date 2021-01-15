Брюссель, , 18:59 — REGNUM Шесть стран Европейского союза направили письмо в Еврокомиссию, в котором заявили о задержках с поставками вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом сообщило 15 января министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии.

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Как уточняется, совместное обращение Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции и Дания было направлено на имя еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис.

В письме власти указанных стран выражают обеспокоенность массовыми задержками, а также сокращением объёма поставок вакцины Pfizer в Европу и просят Еврокомиссию поспособствовать «активизации производства и ускорению поставок» препарата.