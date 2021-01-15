Москва, , 18:58 — REGNUM На сегодняшний день ЕГЭ пройдёт в заранее определённые сроки. Об этом журналистам заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.

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"Нет как таковых сейчас решений, решения все принятые уже озвучены, пока всё в те сроки, которые определены», — сказал Басюк в кулуарах «Гайдаровского форума».

При этом, по его словам, непосредственно перед экзаменами «всё будет корректироваться», исходя из эпидемиологической ситуации.