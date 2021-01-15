Херсон, Украина, , 18:44 — REGNUM Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту осквернения братских могил бойцов Красной Армии на Украине, сообщает 15 января официальный сайт российского ведомства.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Речь идет о произошедшем 12 января в городе Херсоне.

Напомним, тогда неизвестные разрушили и повалили 17 каменных плит с именами бойцов и командиров Красной армии, установленных на братских могилах погибших в боях за освобождение Херсона от немецко-фашистских оккупантов.

Как сообщало ИА REGNUM, извращение истории Великой Отечественной войны и прославление пособников нацистов являются государственной политикой Украины.

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