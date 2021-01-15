Москва, , 18:39 — REGNUM Использование в Москве произведенных за рубежом вакцин от коронавируса станет возможным после их официальной регистрации в России. Об этом заявила 15 января заместитель мэра столицы Анастасия Ракова на полях Гайдаровского форума.

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По её словам, другие российские вакцины будут переданы в пункты вакцинации сразу же после того, как будут доставлены в Москву.

«Точно так же, когда в России будут зарегистрированы иностранные вакцины — либо мы их купим, либо они будут предоставлены нам бесплатно — они будут сразу же предоставлены в вакцинационные пункты», — сказала Ракова.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что спрос на вакцинацию в Москве вырос более чем в два раза после новогодних праздников, прививки от коронавирусной инфекции в столице сделали уже порядка 140 тысяч человек.

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