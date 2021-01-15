Челябинск, , 18:33 — REGNUM Две школьницы из Челябинской области награждены за спасение детей. Награды им вручил и. о. руководителя регионального следственного управления СКР Константин Мирошниченко, сообщает пресс-служба ведомства.

Ученица девятого класса Виолетта Нуранбекова награждена медалью «Доблесть и отвага». А её двоюродная сестра Эмилия получила Почётную грамоту председателя СК РФ.

Известно, что вечером 11 марта девушки возвращались домой из школы и услышали крики из траншеи возле дороги. Траншею затянуло льдом, и под него провалились два мальчика, 9 и 12 лет. Виолетта отправила Эмилию за сухими вещами и за взрослыми, а сама подтянула одного из детей к себе и вытащила из воды. Затем таким же образом она спасла второго. Тем временем Эмилия принесла сухие вещи, в которые спасённых переодели, а затем подоспели взрослые, которые увезли мальчиков к их родителям.

«Таким образом, Виолетта Нуранбекова, рискую своей жизнью, спасла двух несовершеннолетних детей, а ее сестра Эмилия оказала помощь в спасении», — говорится в сообщении Следственного комитета.