Москва, , 18:27 — REGNUM Официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил об отзыве 21 693 автомобилей из-за возможной неполадки. Об этом сообщает 15 января пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили мBMW 3 Series Sedan (серия E90), Touring (серия E91), Coupe (серия E92) и Cabrio (серия F93), реализованные в период с ноября 2004 года по декабрь 2012 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное со временем ухудшение состояния штекерного соединения жгута проводов, идущего к выходному каскаду вентилятора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неполадка может привести к перегреву и последующему короткому замыканию или оплавлению на вставном контакте, а в редких случаях — к возгоранию даже на транспортном средстве с заглушенным двигателем.

На отзываемых транспортных средствах будет выполнена проверка и доработка штекерного соединения на выходном каскаде вентилятора, а при необходимости — замена выходного каскада вентилятора. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.