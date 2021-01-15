Ярославль, 15 января 2021, 18:24 — REGNUM Родительская плата за детский сад увеличится в 11 муниципальных образованиях Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный департамент образования.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, повышение коснется Рыбинска. Также оплата пребывания детей в детских садах вырастет в Тутаевском, Угличском, Пошехонском, Рыбинском, Даниловском, Мышкинском, Некоузском, Большесельском, Первомайском и Брейтовском районах региона. Самое значительное подорожание в Тутаевском МО — на 15 процентов. Минимально плата вырастет в Пошехонье — на 63 копейки.
«В соответствии с законом «Об образовании» родительская плата вносится за присмотр и уход. Это означает, что средства расходуются на питание и хозяйственно-бытовое обслуживание. Повышение размера родительской платы в некоторых районах вызвано не только необходимостью поддерживать хороший уровень питания, но и увеличением расходов на соблюдение санитарных профилактических мер», — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
Без повышения платы за детсад в 2021 году обошлись Ярославль и Переславль-Залесский, а также Ростовский, Ярославский, Борисоглебский, Некрасовский, Гаврилов-Ямский и Любимский районы.
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