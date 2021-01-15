Ростов-на-Дону, , 18:22 — REGNUM В Ростовской области возросло число жителей, получивших прививку от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 15 января.

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«В настоящий момент в области привито около 1,5 тыс. человек. Всё необходимое оборудование для проведения вакцинации в регионе имеется», — уточнили в правительстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области массовая вакцинация против коронавирусной инфекции начнётся 18 января 2021 года. Сделать прививку препаратом «Спутник V» смогут пока только жители Азова, Батайска, Волгодонска, Новочеркасска, Новошахтинска, Ростова-на-Дону и Шахт.

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