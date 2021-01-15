Ростов-на-Дону, , 18:13 — REGNUM Международный аэропорт Ростова-на-Дону «Платов» возобновил отправку и приём авиарейсов. Ранее расписание авиамаршрутов было скорректировано из-за сильного снегопада.

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Согласно данным онлайн-табло, работа воздушной гавани продолжена в штатном режиме. На вылет задерживаются только четыре авиарейса — в Астрахань, Минеральные Воды и два в Москву.

Расчистка взлётно-посадочной полосы продлилась до 14:00 мск. В связи с ведёнными ограничениями было задержано около десяти авиарейсов. Один борт приземлился на запасном аэродроме в Волгограде.

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