Подгорица, , 18:08 — REGNUM Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич Бойович сообщила, что вакцинация в стране начнется в конце января — начале февраля 2021 года, однако пока неизвестна конкретная дата.

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По словам министра, переговоры о вакцине ускорились, и она призывает граждан проявить терпение.

«Мы будем вести себя так, как ведут себя все страны мира. Мы будем руководствоваться самым важным — эффективностью, безопасностью и качеством вакцины. Вакцинация является добровольной, мы рекомендуем вакцинировать группы высокого риска, но, в конечном итоге, решение является добровольным», — заключила она.