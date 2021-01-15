Приштина, , 18:39 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 15 января сообщили, что за сутки в результате исследования 1659 образцов в крае выявили 296 носителей коронавируса. Ещё 526 человек признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

По официальным данным, всего в Косово выявлено 55 135 случаев заражения коронавирусом. 48 572 пациента уже здоровы. 1399 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли семь пациентов с COVID-19. Лечение проходит 5164 человек.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани21 декабря заявил, что в настоящее время в стране ведется тщательный контроль за лицами, прибывающими в республику из стран, где был выявлен новый вариант коронавируса, с целью предотвратить его распространение.

Читайте также: В Косово за сутки выявили 181 носителя коронавируса

С 13 ноября Косово разделено на три зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации. Приштина оказалась в «красной» зоне, где были введены самые строгие ограничения — с 19:00 до 05:00 действует комендантский час.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в крае характеризуется относительной стабильностью — число выздоравливающих в разы превышает число новых выявляемых случаев заражения, суточная смертность составляет менее десяти человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово за сутки выявили 279 носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Косово прибыли холодильники для хранения вакцины от коронавируса