Ростов-на-Дону, , 18:00 — REGNUM В Ростовской области массовая вакцинация против коронавирусной инфекции начнётся 18 января 2021 года. Сделать прививку препаратом «Спутник V» смогут жители семи городов, уточнили ИА REGNUM в региональном пресс-центре 15 января.

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"Привиться смогут жители Азова, Батайска, Волгодонска, Новочеркасска, Новошахтинска, Ростова-на-Дону и Шахт. Для проведения вакцинации необходимо будет обратиться по месту жительства. <…> В районы Ростовской области вакцина начнёт поступать в конце января 2021 года», — сказано в сообщении.

Власти напомнили о противопоказаниях к проведению вакцинации. От прививки придётся отказаться жителям Дона, переболевшим COVID-19 в течение полугода до предполагаемой даты вакцинации, а также тем, у кого есть антитела к вирусу SARS-CoV-2.

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