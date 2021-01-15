Тула, , 17:59 — REGNUM Полностью развернуть инфраструктуру для вакцинации граждан от COVID-19 в течение ближайшей недели и обеспечить максимальный охват граждан поручил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Вопрос обсуждался 15 января на заседании регионального оперативного штаба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Заседание регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Управление пресс-службы правительства Тульской области

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Губернатор напомнил, что президент России Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации от COVID-19 уже со следующей недели.

«Мы должны уделить внимание всем аспектам организации процесса — от создания необходимой инфраструктуры до информирования жителей о порядке предстоящей вакцинации», — сказал Алексей Дюмин.

Как сообщил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков, в регион для проведения массовой вакцинации поставлено более 23,6 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и тысяча доз вакцины «ЭпиВакКорона» для вакцинации 500 человек. В числе жителей, которые получают прививки в первоочердном порядке: медики, работники социальной сферы и образования, сотрудники МФЦ, организаций транспорта и энергетики, правоохранительных органов, государственных пограничных контрольных органов, вахтовики, волонтёры, военнослужащие и работники сферы услуг; люди, проживающие в организациях социального обслуживания; люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением; люди старше 55 лет.

Уже с 18 января в Тульской области начнется запись на вакцинацию, она будет проводиться в течение года. Направление на вакцинацию жители смогут получить тремя способами: как при вакцинации от гриппа в организованных коллективах; по телефонам единого контактного центра или поликлиник, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19, указав при звонке возраст и профиль деятельности: через портал госуслуг.

«Мы рассчитываем, что с началом массовой вакцинации поставки вакцины увеличатся и станут регулярными. Коллеги, прошу вас быть в постоянном контакте с федеральным центром и наладить информирование жителей, чтобы вакцина расходовалась эффективно», — сказал Алексей Дюмин.

На данный момент, доложил министр здравоохранения региона Алексей Эрк, в вакцинации задействовано шесть учреждений здравоохранения. К 25 января к проведению вакцинации будет готово еще 19 учреждений.

Алексей Дюмин отметил, что регион уже имеет опыт вакцинации от COVID-19, основные механизмы отработаны, готова и база для массовой прививочной кампании. Глава региона поручил в течение следующей недели полностью развернуть инфраструктуру, чтобы обеспечить максимальный охват граждан.

Также глава региона поручил проработать возможность вакцинации сразу целых коллективов предприятий и организаций по соответствующим заявкам. Минздрав России одобрил привлечение медицинских организаций негосударственных форм собственности для проведения процедуры. Алексей Дюмин подчеркнул важность организации информирования жителей о том, как можно сделать прививку.

«Людям нужен конкретный алгоритм — где записаться, куда прийти, каковы условия для вакцинации. И главное — чтобы этот алгоритм без сбоев работал на практике», — отметил Дюмин.