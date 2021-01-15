Полтава, Украина, , 18:00 — REGNUM Участники акции протеста против повышения тарифов на услуги ЖКХ в Полтаве перекрыли дорогу в центре города. Об этом сообщило 15 января информационное агентство УНИАН.

По оценке журналистов, в акции приняло участие около 200 человек. Людям не понравилось обращение местных властей к руководству Украины с просьбой отменить повышение тарифов на коммунальные услуги.

Митингующие потребовали встречи с главой Полтавской областной администрации Олегом Синегубовым и главой облсовета Александром Беленьким. Ещё одним требованием граждан стала отставка правительства Украины.

Участники митинга перекрыли центральные улицы Полтавы и не пропускали даже общественный транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участники акции протеста против повышения тарифов ворвались в Житомирский областной совет.

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