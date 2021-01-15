Подгорица, , 17:52 — REGNUM Правительство Черногории представило план кампании вакцинации от коронавируса. По словам министра здравоохранения Елены Боровинич Бойович, ведутся двусторонние переговоры с Китаем и Россией о закупке вакцины, а также переговоры в рамках инициативы Covacs.

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По её словам, граждане смогут сами решать, какую вакцину получить по сравнению с теми, которые будут доступны.

«Наша цель — поставить как можно больше качественных вакцин в Черногорию, причем они должны иметь европейский сертификат», — сказал министр, добавив, что переговоры ведутся со всеми производителями.