Челябинск, , 17:52 — REGNUM Челябинская область вышла на плато по числу заражений коронавирусом. Об этом заявила журналистам первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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Она отметила, что сейчас пациентов активно выписывают. Высокие показатели выписки сохраняются уже неделю. Коэффициент распространения инфекции находится на уровне меньше единицы.

«Фактически мы находимся на плато», — заявила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии на Южном Урале выявили 40 565 носителей коронавируса. 26 039 уже выздоровели, а 13 024 лечатся от COVID-19.