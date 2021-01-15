Челябинск, , 17:43 — REGNUM В Челябинске десятки зданий остались без отопления. Идёт проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По данным ведомства, на трубопроводе по улице Винницкой произошла авария. В результате было приостановлено теплоснабжение 15 индивидуальных домов, 51 многоквартирного и трёх объектов социального назначения.

По итогам проверки прокуратура примет соответствующие меры. Как сообщало ИА REGNUM, ранее на холод в квартирах пожаловались жители Троицка.