Мадрид, , 17:33 — REGNUM Власти целого ряда регионов Испании вводят более жёсткие карантинные ограничительные меры, объясняя это «третьей волной» коронавируса COVID-19, сообщают 15 января испанские СМИ.

В частности, руководство автономных сообществ Андалусии, Мурсии, Кастилии-и-Леона и Астурии призвали правительство страны ввести жесткий домашний карантин, хотя глава минздрава Испании Сальвадор Илья считает, что пока в этом нет необходимости.

В то же время правительство автономного сообщества Мадрид расширило комендантский час, ограничило время работы баров и ресторанов.

Власти Арагона не только расширили действие комендантского часа, но и запретили выезд и въезд в девяти городах с общим населением 860 тыс. человек. Кроме того, жителям запрещено собираться группами более четырех человек.

Власти Каталонии и Эстремадуры запретили передвижение между муниципалитетами без уважительной причины, ограничили работу непродовольственных магазинов, ночью действует комендантский час, рестораны и бары открыты несколько часов в день.