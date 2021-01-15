Мадрид, 15 января 2021, 17:33 — REGNUM Власти целого ряда регионов Испании вводят более жёсткие карантинные ограничительные меры, объясняя это «третьей волной» коронавируса COVID-19, сообщают 15 января испанские СМИ.
В частности, руководство автономных сообществ Андалусии, Мурсии, Кастилии-и-Леона и Астурии призвали правительство страны ввести жесткий домашний карантин, хотя глава минздрава Испании Сальвадор Илья считает, что пока в этом нет необходимости.
В то же время правительство автономного сообщества Мадрид расширило комендантский час, ограничило время работы баров и ресторанов.
Власти Арагона не только расширили действие комендантского часа, но и запретили выезд и въезд в девяти городах с общим населением 860 тыс. человек. Кроме того, жителям запрещено собираться группами более четырех человек.
Власти Каталонии и Эстремадуры запретили передвижение между муниципалитетами без уважительной причины, ограничили работу непродовольственных магазинов, ночью действует комендантский час, рестораны и бары открыты несколько часов в день.