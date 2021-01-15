Белград, , 19:08 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 10 961 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 1751 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 21 человек скончался. К аппаратам ИВЛ подключено 196 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 15 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 369 123, а количество смертельных случаев выросло до 3708 человек.

Министр образования Сербии Бранко Ружич заявил, что система образования была готова, и отсутствовали места большого скопления обучающихся, благодаря ответственности, проявленной детьми и преподавателями. Он отметил, что нет причин для отмены госэкзаменов в 2021 году.