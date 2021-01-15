Асбест, Свердловская область, , 17:17 — REGNUM В Асбесте Свердловской области проверяют информацию о холоде в школе №13. Поводом стали публикации в СМИ, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным изданий, температура воздуха там достигает +13 градусов, в том числе и в тех классах, в которых обучаются первоклассники. В связи с этим дети якобы вынуждены находится в классах в верхней одежде.

Прокуратура по итогам проверки даст всему этому правовую оценку. В случае наличия оснований ведомство примет соответствующие меры прокурорского реагирования.