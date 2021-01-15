Москва, , 17:17 — REGNUM В СМИ и экспертном сообществе активно обсуждается перспектива возвращения в Россию блогера Алексея Навального.

Напомним, управление ФСИН России по Москве предпримет все необходимые действия, чтобы задержать осужденного блогера Алексея Навального до решения суда о замене ему условного срока на реальный. Об этом сообщает 14 января пресс-служба ведомства.

В УФСИН напомнили, что ранее Навального суд признал виновным в совершении уголовного преступления. Ему назначили испытательный срок на шесть лет. Осужденный должен был регулярно являться на регистрацию в органы ФСИН до истечения этого срока в конце декабря 2020 года.

Однако Навальный нарушил условия, по меньшей мере шесть раз не явившись на регистрацию. Его объявили в розыск 29 декабря минувшего года «с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».

Читайте подробнее: УФСИН по Москве пообещало задержать Навального

«В воскресенье Навальный планирует совершить громкое возвращение в Россию. Но кто из тех, кто его принимает, знает, что он требовал еще больше санкций против своей же страны, и это перед иностранными парламентариями, в частности Европейским парламентом?» — отмечает депутат Европейского парламента Тьерри Мариани.

«На фоне тяжелого политического кризиса и пародии на демократию в самом сердце США еще одна довольно похожая провокация почему-то не освещается в публичном пространстве — оппозиционер Навальный объявил, что через несколько дней вернется в Россию. Он и его кураторы вряд ли могут рассчитывать на теплый прием с хлебом-солью. Этот шаг — в свете его незавершенных процессов по отмыванию денег, административного нарушения условного срока и неявки по повестке в суд, после того, поисков медиа-известности через публичные обвинения в умышленном отравлении и «де-факто» изменой родине с призывами ввести санкции против Российской Федерации — по моему мнению, это попытка обрести новую славу, разжечь ненужную напряженность и призвать к собранию людей в ситуации пандемии без реальной необходимости. Я надеюсь и верю, что демократия в Российской Федерации не поддастся провокациям и не потерпит такого поведения», — заявляет на своей страннице в социальной сети вице-председатель политической партии «Альтернатива Болгарского Возрождения» Любомира Ганчева.

«Несколько дней назад я отметил очень интересную параллель между двумя подходами: как некоторые серьезные западные политики могут критиковать одного человека и поддерживать другого за те же действия. Я помню историю об Алексее Навальном с его «отравлением» и «расследованием», где он «доказал», что это преступление совершили российские спецслужбы. На мой взгляд, это просто искажение действительности и ничего больше, но давайте перейдем к основной теме. Все западные демократические державы кричали, что Навальный почти герой, что он такой храбрый и что это он имеет право на борьбу с Россией и тому подобное. Но те же демократы сейчас организуют большую кампанию против сторонников Трампа. Что это? Западное общество решило отказаться от своей демократической основы ради временной политической выгоды?» — заявил журналистам председатель «Прусского общества Берлин-Бранденбург» Фолькер Чапке.

Читайте также: СМИ выяснили, что Навальный объявлен в федеральный розыск