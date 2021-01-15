Калуга, , 17:42 — REGNUM В 53 населенных пунктах Калужской области установлены границы зон затопления и подтопления, сообщили 15 января корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии

Особый режим использования территорий, которые могут пострадать из-за подъёма грунтовых вод или половодья, вводится в Тарусском, Козельском, Перемышльском, Дзержинском, Юхновском, Боровском, Жуковском, Ульяновском, Малоярославецком, Мосальском и Ферзиковском районах, а также в Калуге и Обнинске. В границах зон затопления и подтопления запрещается размещать новые населенные пункты, строить объекты капитального строительства без обеспечения инженерной защиты, использовать сточные воды в целях регулирования плодородия почв, размещать кладбища, скотомогильники, полигоны ТБО, а также проводить химическую обработку территории при помощи авиации. За нарушение предусмотрены административные штрафы: для граждан — до четырёх тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц ­ — до 500 тысяч рублей.

«Соблюдение особого режима использования территорий необходимо для предупреждения чрезвычайных ситуаций и планирования нового строительства или реконструкции объектов», — подчеркнул глава ведомства Владимир Жипа.

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